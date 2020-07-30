İngiliz sağlık çalışanları zam talebiyle hükümeti protesto etti

İngiliz sağlık çalışanları başkent Londra’da hükümeti protesto ederek maaşlarına zam istedi.

Yaklaşık 200 sağlık çalışanı başkentte Başbakan Boris Johnson’ın da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı dönemde yattığı St. Thomas Hastanesi önünde toplandı.

Maske takıp sosyal mesafe kuralına uyan göstericiler, Westminster Köprüsü ve Parlamento binasını geçerek Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Street’e yürüdü.

Eylemciler burada Kovid-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının sayısı olan 540’ı ayakkabılarıyla Başbakanlık önünde zemine yazdı.

Gruptakiler, başta kişisel koruyucu ekipman açığı olmak üzere hükümetin sağlık sistemindeki ihmallerinden kaynaklanan sorunları yansıtan pankart ve dövizler taşıdı.

Sağlık çalışanları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede gösterdikleri performansa ücret artışıyla karşılık verilmesini de talep etti.

Bazı eylemcilerin 'alkış faturaları ödemiyor' yazılı dövizler taşıdığı, bazılarının da maskelerine 'adil ücret' sloganını yazdığı görüldü.

Sağlık çalışanlarının eylemlerinin ağustosta ülkenin farklı kentlerinde büyüyerek devam etmesi bekleniyor.