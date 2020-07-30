Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 967

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 5 bin 674'e yükseldi . Yeni vaka sayısı 967 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 5 bin 674 oldu. Bugün 43 bin 236 kişiye test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 967 kişiyle birlikte 229 bin 891'e yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 982 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 213 bin 539'a ulaştı. Ayrıca hastalardaki zatürre oranının yüzde 9.3 olduğu, ağır hasta sayısının ise 561 olarak tespit edildiği ifade edildi.

Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’E YÜKSELDİ. Son 24 saat içinde yapılan 43.000’i aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5K9WiXiN6Z — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verileri kişisel Twitter hesabında değerlendirdi. Koca, "Dün 542 olan ağır hasta sayımız 561’e yükseldi. Son 24 saat içinde yapılan 43 bini aşkın testte 967 kişide daha hastalığa rastlandı. Bir süre 900’e doğru inen yeni hastamız giderek artıyor. İyileşen hasta sayımızla yeni hasta sayımız birbirine yakın" ifadesini kullandı.