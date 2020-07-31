Ayasofya'nın açılışına katılan AK Parti vekili Bilen koronavirüse yakalandı

Ayasofya'daki ilk Cuma namazına katılan AK Patili Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bilen, Ankara’da bir hastanede tedavi altına alındı.

Bilen, 24 Temmuz'da Ayasofya'nın içinden ve çevresinden diğer AK Partililer ve katılımcılarla fotoğraflar paylaşmış, "Minarelerinden yeniden ezan ve salaların yükseldiği, kubbelerinde yeniden tekbir ve salavatların yankılandığı, bu tarihi güne tanıklık ediyoruz. Elhamdülillah…" ifadelerini kullanmıştı.

Minarelerinden yeniden ezan ve salaların yükseldiği, kubbelerinde yeniden tekbir ve salavatların yankılandığı, bu tarihi güne tanıklık ediyoruz.



Elhamdülillah...#AyasofyaCamii #AyasofyadaİlkCuma pic.twitter.com/xHqG5YPMuA — Av. İsmail BİLEN 🇹🇷 (@ismailbilen45) July 24, 2020

Bilen, TBMM Genel Kurulu'nda Salı günü saat 15.00'te başlayıp, aralıksız ertesi sabaha 07.13'e kadar süren sosyal medyaya yönelik düzenleme görüşmelerine de katılmış ve maskeli bir fotoğrafını paylaşmıştı.

