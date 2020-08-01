Malatya Valisi Baruş uyardı: Günde ortalama 100'e yakın yeni vaka çıkıyor

Malatya Valisi Baruş, kentte vaka sayısının arttığını söyleyerek, "Son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aşıyoruz. Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var" dedi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kentteki son duruma ilişkin açıklamada bulundu.

Son 4 gündür günde ortalama 100’e yakın pozitif vakanın çıkması üzerine açıklama yapan Baruş, yurttaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Baruş, Malatya'da ilk vakanın çıktığı 15 Mart tarihinden itibaren 1 Temmuz'a kadar düşük sayılarla seyreden salgının bu tarihten itibaren sürekli yükselişe geçtiğini, son 4 gündür günlük 100'lü rakamları aştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Toplamda pozitif vaka sayımız 2 binin üzerine çıktı. Şu anda aktif olarak takip edilen bin civarında hastamız var. Maalesef 44 vatandaşımızı koronavirüs salgını nedeniyle kaybettik. 6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız."

'44 kişi yaşamını yitirdi'

44 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydeden Baruş, "6 binin üzerinde vatandaşımız pozitif vakanın temaslısı olarak evlerinde izole edildiler. Hasta sayılarından da anlaşıldığı üzere artık neredeyse hepimizin çevresinde en az bir tane koronavirüs hastalığına yakalanmış veya geçirmiş bir tanıdığımız var. Neredeyse her sokakta en az bir pozitif vakamız oldu. Muhtemelen bundan sonraki günlerde de benzer durumlarla karşılaşacağız" diye konuştu.