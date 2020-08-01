Türkiye'de koronavirüsten 19 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 996

Türkiye'de son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

Türkiye'de son 24 saatte, 981 kişinin daha iyileşmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlananların sayısı 215 bin 516 oldu.

Son 24 saatte 996 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 231 bin 869, can kaybı 5 bin 710 oldu.

'Tedbire ihtiyaç var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu" ifadelerine yer verdi.

Koca, "Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı" dedi.

Tedbire ihtiyaç var: Günlük yeni hasta sayımız 1.000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu. Yeni hasta sayılarının artış eğiliminde olduğu iller: Ankara, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Konya. 36 ilimizde ise 3 gündür yeni ağır hastamız olmadı. pic.twitter.com/ffG1CU6Zps — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 1, 2020

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