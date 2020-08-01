Yunanistan'da koronavirüs vaka sayılarında keskin yükseliş: Son 24 saatte 110 vaka tespit edildi

Yunanistan makamları, ülkede yeni tip koronavirüs vaka sayılarında keskin bir yükseliş yaşandığını, son bir günde 110 yeni vakanın tespit edildiğini bildirdi.

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından düşük şiddette etkilenen ülkeler arasında yer alan Yunanistan'da tedbirlerin hafifletilmesini takiben vaka sayısında keskin bir yükseliş yaşandı.

Ekathimerini'de yer alan habere göre, Yunanistan Ulusal Sağlık Örgütü'nden (EODY) yapılan açıklamada, son 24 saatte ülkede 100 yeni vakanın tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ülke genelindeki toplam vaka sayısının 4 bin 587'ye yükseldiği kaydedilirken, son bir günde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin olmadığı belirtildi.

Ülkede son olarak toplamda 206 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilmişti.

EODY'nin açıklamasında ayrıca, yeni tespit edilen vakaların 9'unun yurt dışı kaynaklı olduğu bildirildi.