Rus uzman: Kronik hastalıkları olan ve ileri yaştaki kişiler seyahat etmekten kaçınmalı

Rus enfeksiyon uzmanı Çulanov, kronik hastalıkları olan ve ileri yaştaki kişilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun komplikasyon riski ve ağır seyri nedeniyle geçici olarak seyahat etmekten kaçınması gerektiğini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanlığı baş enfeksiyon uzmanı Prof. Vladimir Çulanov, kronik hastalıkları olan ve ileri yaştaki kişileri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun komplikasyon riski ve ağır seyri nedeniyle geçici olarak seyahat etmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

Çulanov, “Diyabet, hipertansiyon, koroner kalp hastalığı gibi kronik hastalıklardan muzdarip vatandaşlar, aşırı kilolu ve ileri yaşlı insanlar seyahat etmekten kaçınmalıdır. Bu uyarı, (Kovid-19) enfeksiyonunun komplikasyon riski ve ağır seyri ile ilgili” diye konuştu.

Rusya’nın birçok bölgesinde koronavirüs insidansının yüksek olduğunu ve hatta yükselmeye devam ettiğini belirten Çulanov, virüsün havadan damlacık yoluyla bulaştığını ve bu nedenle kalabalık olan yerlerde yayılması için uygun koşulların oluştuğunu vurguladı:

“Bu bağlamda, yeni koronavirüs enfeksiyonu vakalarının sayısında artış görülebilir.”

İzin sırasında kalabalık yerlere ziyaret içermeyen yürüyüş, doğa yürüyüşü, parklarda dinlenme gibi etkinliklerin tercih edilmesini öneren Çulanov, ayrıca vatandaşları maske takmayı ihmal etmeme, sosyal mesafeyi koruma ve dezenfektan kullanma konusunda uyardı.