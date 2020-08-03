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    Mersin'de toplu taziyeye yasak

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1324)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202008031042582077-mersinde-toplu-taziyeye-yasak/

    Mersin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasına neden olduğu belirlenen toplu taziyeler salgın süresince yasaklandı.

    Mersin'de toplu taziye yapılması yasaklandı. Mersin Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 31 Temmuz tarihinde Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplanarak, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında bazı yeni kararlar aldı.

    Bu çerçevede, kontrollü sosyal hayat sürecine uygun olarak salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları doğrultusunda il genelinde hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere, hastalık belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınması kararlaştırıldı.

    Türkiye - koronavirüs - İstiklal Caddesi
    © AP Photo / Emrah Gurel
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    'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulacak

    Ayrıca, ilçelerde kaymakamlar başkanlığında 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulması, hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16.00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinerek, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan filyasyon ekiplerine, kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanması kararı alındı.

    Cami ve belediye hoparlörlerinden uyarı

    Bunun yanında yine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca düğün, nişan ve sünnet gibi organizasyonlarda, maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesi, bu konudaki denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılması yönünde karar alınırken, toplu taziye uygulamasının olduğu durumlarda, taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması, bu hususa ilişkin cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az bir kez, "Kıymetli hemşerilerimiz, salgın tehlikesi devam etmektedir. Yapılan tespitlerde salgının taziyelerden daha fazla yayıldığı anlaşılmıştır. Taziyelerimizin salgın döneminde toplu şekilde hiçbir ortamda yapılmaması kararı alınmıştır. Cenab-ı Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin" şeklinde anons yapılması kararlaştırıldı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1324)
    Etiketler:
    Kovid-19, Yasak, Taziye, Koronavirüs, Mersin
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