İngiltere, koronavirüs aşısı için Hint firma 'Wockhardt' ile anlaştı

İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştirme çalışmaları kapsamında Hindistan merkezli Wockhardt ilaç firmasıyla anlaşma imzaladığını duyurdu.

TRT Haber'in Reuters'tan aktardığı habere göre, firmanın gelecek ay itibarıyla çalışmalara başlayabileceğini umut ettiğini dile getiren hükümet, Wockhardt'ın 'aşının doldurulması ve kullanıma hazır hale getirilmesi' aşamasını üstleneceğini belirtti.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İngiliz İş Bakanı Alok Sharma, "Bugün, birden çok Kovid-19 aşı adayından milyonlarca doz üretmek için ekstra bir kapasite sağladık. Böylece Birleşik Krallık'ta insanları yüksek sayılarla ve hızlı bir şekilde korumak için gerekli aşıların teminini garantiledik" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın açıklanmasından sonra firmanın Mumbai borsasındaki hisseleri yüzde 10 yükseldi.