Japonlar yaptı: Akıllı maske hem söylenenleri yazıya döküyor, hem 8 dilde çeviri yapıyor

Japonya'da bir teknoloji şirketi, takan kişinin sözlerini yazıya dökebilen, sesini yükseltebilen ve sekiz dilde çeviri yapabilen akıllı bir maske geliştirdi.

Salgın nedeniyle maskeler artık günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelirken, Japonya’da yeni kurulan Donut Robotics adlı şirket, durumu fırsata çevirerek ‘akıllı bir maske’ tasarladı.

Sosyal mesafeyi koruyarak iletişim kurmayı kolaylaştırmayı amaçlayan maskeler, bluetooth yardımıyla cep telefonu ya da tablete bağlanıyor; takan kişinin söylediklerini metin mesajlarına çeviriyor ve üzerinde bulunan mikrofon yardımıyla bunları seslendiriyor. ’C Mask’ adı verilen maskeler Japonca, Çince, Korece, Vietnamca, Endonezce, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca olmak üzere sekiz dilde çeviri de yapabiliyor.

Japan based Donut Robotics has developed the ‘c-mask,’ a smart device that fits over a standard face mask and can transmit messages, make calls and translate from Japanese into eight other languages https://t.co/5YN3e9NL1Q pic.twitter.com/vPRgpGxiOQ — Reuters (@Reuters) July 1, 2020

Ancak plastik ve silikondan yapılmış olan maskenin ağız kısmına gelen bölümünde delikler bulunduğu için koronavirüse karşı doğrudan koruma sağlamıyor. Bunun yerine standart yüz maskesinin üzerine takılarak kullanılıyor.

Donut Robotics, ilk olarak ‘Cinnamon’ adı verilen bir robot için çeviri yazılımı üretmek amacıyla kurulmuştu. Ancak salgın baş gösterince proje rafa kalktı ve geliştirilen yazılım bu akıllı maskede kullanıldı.