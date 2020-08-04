Yavaş: Ankara'da Kovid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıktı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında açıklamada bulundu. "Ankara'da Kovid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır" ifadesini kullanan Yavaş, şöyle devam etti:
"Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum."
Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) August 4, 2020
Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık.
Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.
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