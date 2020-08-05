Rospotrebnadzor, Rusya’da Kovid-19 aşısı testlerine katılan gönüllülerin durumunu anlattı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı testlerine katılan tüm gönüllülerin kendini iyi hissettiğini, aşılama sonucu komplikasyon gözlemlenmediğini belirtti.

Rospotrebnadzor’dan Rus medyasına yapılan açıklamada, “Aşı alan tüm gönüllüler kendini iyi hissediyor. EpiVakKorona koronavirüs aşısı yapıldıktan sonra komplikasyon yok” ifadesine yer verildi.

Halihazırda 5 gönüllüden üçüne aşı yapıldı. Rospotrebnadzor, gönüllülerin sürekli doktorların gözlemi altında olduğunu ve tıbbi yardım gerektiren durumun oluşmadığını kaydetti.

Açıklamada, “21 gün sonra çift aşılama öngörülüyor. Aşı, 21 gün arayla çift uygulamanın ardından yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık geliştirmesi gerekiyor. Aynı zamanda, antikor seviyesine ilişkin veri toplama hemen ilk aşılamadan sonra başlıyor” dendi.

Vektor, gönüllüler üzerinde klinik testlerin yapılması için 24 Haziran’da Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan izin almıştı. İlk gönüllüye 27 Temmuz’da aşı yapılmıştı. Klinik testlerin ilk aşamasına yaşları 18 ilâ 30 arasında olan 5 gönüllü katılmıştı. Gönüllülere, 72 saat arayla sırayla aşı yapılıyor.