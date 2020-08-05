Rusya Savunma Bakanlığı: Rus askeri doktorlar Kovid-19'la mücadelede yardım için Kazakistan'a gitti

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19’la mücadele kapsamında Kazakistan’a askeri doktorların yanı sıra tıbbi ekipman ve koruyucu malzeme gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, "4 Ağustos'ta Rus askeri doktorları, Kazakistan askeri doktorlarına yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı mücadelede pratik ve metodolojik yardım sağlamak için Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne ait nakliye uçaklarıyla Çkalovskiy Havaalanı'ndan (Moskova Bölgesi) Kazakistan Cumhuriyeti'ne gönderildi" ifadelerine yer verildi.

Rus uzmanların Nur Sultan ve Alma Ata’daki iki askeri hastaneye yardım edeceklerine vurgu yapılan açıklamada, Kazakistan’a gönderilen ekipte Kovid-19 hastalarının tanı ve tedavisinde tavsiye ve pratik yardım sağlayacak askeri anestezistler, resüsitasyon uzmanları, bulaşıcı hastalık uzmanları ve terapistler olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Kazakistan’a tıbbi ekipman ve koruyucu malzemeler gönderildiği de belirtildi.