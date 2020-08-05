Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1178

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 5 bin 784 oldu. Yeni vaka sayısının iki gündür 1000'in üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 19 artarak 5 bin 784'e yükseldi. Bugün 53 bin 842 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1178 kişiyle birlikte 236 bin 112'ye ulaştı.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1015 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 219 bin 506 olarak belirlendi. Ayrıca hastalardaki zatürre oranının yüzde 8.6, ağır hasta sayısının 582 olduğu belirtildi.

Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/7k9FXbUvUC — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2020

Kişisel Twitter hesabında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarının iki gündür 1000'in üzerinde seyrettiğine dikkat çekti. "Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54 bin" diyen Koca, şunları kaydetti:

"Toplam test sayısı 5 milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."