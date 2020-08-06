Bakan Selçuk'tan ‘tedbir’ uyarısı: 'Okullar açılmasın' demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak kadar basit

Koronavirüs salgınına ilişkin uyarıda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "'Okullar açılmasın' demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit" ifadesini kullandı.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"(Okullar açılmasın) demek, maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda. Lütfen, tedbir alalım."

“Okullar açılmasın.” demek; maskesiz sokağa çıkmak, mesafesiz yaşamak ve hiçbir tedbiri umursamamak kadar basit. Dışarıya adım atan herkes, 18 milyon öğrencinin sorumluluğunu omzunda hissetmek zorunda... Lütfen, tedbir alalım. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) August 6, 2020

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