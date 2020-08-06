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    Zonguldak'taki koronavirüs denetiminden: Vakalar biraz artmaya başladı, umarım korktuğumuz başımıza gelmez

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1339)
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    Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yapılan denetimler sırasında "Son zamanlarda vakalar biraz daha artmaya başladı. Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz" dedi.

    İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Koronavirüs Denetimleri' genelgesinin ardından, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de ilçe genelinde denetim yaptı. Sabah saatlerinde, korona virüs salgınıyla mücadelede  'maske ve sosyal mesafe' kuralı denetlendi.

    Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Meydan'da ve toplu taşıma araçlarında vatandaşları maske konusunda uyararak maskeyi usulüne uygun şekilde kullanmayanları ikaz etti.

    Genel anlamda maske kuralına uyulduğu görülen Kadıköy'de ekiplerin denetimleri gün boyunca devam edecek. Maske kuralına uymayan ve polisin ikazını dikkate almayan vatandaşlara ise cezai işlem uygulanacak.

    Denetim noktasında bir vatandaş maske takmayan insanlardan dolayı rahatça dışarıya çıkamadığını belirterek, "Ben Moda'da yürüyemiyorum hepsi maskesiz kaçıyorum" dedi.

    Üsküdar Kaymakamı denetimlere katıldı

    Koronavirüs denetimleri kapsamında Üsküdar'da da bulunan esnaflar da denetlendi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Baykara, İlçe Tarım Müdürü Dilruba Okay ve İlçe Sağlık Müdürü Yusuf Taşçı'nın da katıldığı denetimler sırasında Kaymakam Demiryürek, esnaflara sosyal mesafe ve maske konusunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Üsküdar sahilde oturan vatandaşlara da uyarılarda bulunan kaymakam Demiryürek, maskesi olmayan vatandaşlar da maske dağıttı.

    'Israrla uyarılarımıza uymayan vatandaşlara gerekli kanunları yerine getirerek cezai işlem uygulayacaklar'

    Maltepe Kaymakamı Metfun Dallı, Maltepe İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Keskinoğlu birlikte semt pazarları ve alışveriş merkezlerinde, koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı.  Kaymakam Metfun Dallı, vatandaşlara  maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması uyarılarında bulundu.

    Kaymakam Metfun Dallı, denetimlerle ilgili şunları söyledi:

    • "Bugün İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda bütün Türkiye de olduğu gibi ilçemizde de semt pazar yerleri, konaklama tesisleri, spor tesisleri, camilerimiz, ulaşım vasıtaları, taksi, toplu taşıma araçlarını ve alışveriş merkezlerinde şu ana kadar yaptığımız en geniş çaplı denetimi yapıyoruz. İlçemiz de şu andan itibaren 110 kişi ve 30 yakın ekiple çeşitli kurullarımızla sahadayız. Bütün gün akşama kadar hatta gece saat 24 kadar denetimlerimiz devam edecek. Belediyemiz ve zabıtamız bütün personelleriyle bu denetimin içerisinde yer alıyor.
    • Tabii ki de amacımız ceza kesmek değil öncelikle vatandaşlarımızı uyması gereken tedbirler konusunda maske, mesafe, hijyen ve temizlik konularında uyarmak bu hassasiyeti diri tutmak. Israrla uyarılarımıza uymayan vatandaşlara ise gerekli kanunları yerine getirerek cezai işlem uygulayacaklar. Şu an kadar denetimlerimize vatandaşlarımız büyük çoğu kurallara çalıştığı ve uyduğunu gösteriyor."

    'Maskesiz çok dolaşan insan var'

    Denetim sırasında alışverişe gelen bir kadın Kaymakama Dallı'ya, "Sayın Kaymakamın maskesiz çok dolaşan insan var. Biz ikaz ediyoruz ama bizlere kızıyorlar. Biz 'lütfen maskenizi takınız' diye uyarılarda bulunuyoruz. Kendimizi değil hepimizi korumalıyız" dedi.

    'Denetimler bundan sonra daha da sık olacak'

    Kent merkezinde saat 10.00'da başlayan denetime,  Zonguldak Vali Vekili Nevzat Taşdan, Zonguldak Belediye Başkan Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Alay Komutan Vekili Musa Menteşe, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı.

    İş yerleri ve toplu yaşam alanlarında yapılan denetimlerde vatandaşlara maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Sosyal mesafe kurallarına uymayan işletmeler ise uyarıldı.

    Vali Vekili Nevzat Taşdan, denetimlerin bundan sonra daha da sık olacağını söyledi. Son zamanlarda vakaların arttığına dikkat çeken Taşdan, şunları kaydetti:

    • "Son zamanlarda vakalar biraz daha artmaya başladı. Kurban Bayramı'nı geçirdik. İnşallah korktuğumuz başımıza gelmez. Sonuçta bu hafta göreceğiz. Bize düşen, vatandaşlara, herkese düşen görev dikkatli olmak. Mutlaka maske, sosyal mesafe ve el temizliğinin yapılması önemli. Gelen talimatlarda öyle. Bundan sonra sıklıkla denetlemeler olacak. Önce uyarıyoruz. Bundan sonra cezalarda şiddetli şekilde uygulanmaya başlanacak.
    • Bu açıdan vatandaşlarımız kendi sağlığı için, hem toplum ve ülkemizin sağlığı için çok dikkatli olmak durumundayız. Çünkü yaşlılarımızın hayatını tehlikeye atma ihtimali çok yükseliyor. Vakalara da bakıyoruz, insanlar İstanbul'dan, Antalya'dan, Ankara'dan babasını, annesini ziyaret etmeye geliyor. Maalesef hasta olup gidiyor. Bu tür vakalarda var. Bu açıdan artık çok daha dikkatli olmak lazım. Denetimler bundan sonra daha sık ve daha organize şekilde yapılacak ve cezalarda uygulanacak."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1339)
    Etiketler:
    Denetim, Maske, Sosyal mesafe, vaka, İçişleri Bakanlığı, Maltepe, Kadıköy, Zonguldak, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs
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