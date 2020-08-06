Myanmar'ın en büyük enfeksiyon vakası: Yasağa rağmen ayin düzenleyen vaiz, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Myanmar’da, Hristiyanların koronavirüse karşı bağışıklığı olduğunu savunan ve salgın kısıtlamalarına karşılık kilisede ayin düzenlemeye devam eden Kanadalı bir vaiz, üç ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Sadece 357 vakanın saptandığı Myanmar’da bu vaazlar tek başına 67 kişiye virüs bulaşmasına neden oldu.

Yangon kentinde yaşanan olayda, Myanmar kökenli Kanadalı vaiz David Lah, afet yönetim yasaları kapsamında, salgın tedbirlerini çiğnediği gerekçesiyle üç ay ağır hapis cezasına çarptırıldı.

Myanmar’da salgın nedeniyle mart ortasından bu yana kalabalık etkinlikler yasak sayılırken, Lah, nisan boyunca ayin yönetmekle suçlandı. Lah ile birlikte Wai Tun adlı bir Myanmarlı da suçlu bulundu.

David Lah, sosyal medyada da paylaşılan vaazlarından birinde, “Tanrı'nın vaazını duyarsan, virüs asla sana asla gelmez” ifadelerini kullanıyordu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Thar Tun Kyaw’ın verdiği bilgiye göre Lah’ın nisan ayındaki vaazlarından birinde, Lah dahil 20 kişi koronavirüse yakalandı. Bu da daha sonra 67 kişiye virüs bulaşmasına yol açtı. Şimdiye kadar sadece 357 vakanın tespit edildiğine dikkat çeken yetkililer, vaazların ülkedeki en büyük bulaşıya neden olduğunu belirtti.