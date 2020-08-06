Kastamonu Valisi Çakır: Limitler dolmak üzere, düğün ve taziyeleri yasaklayabiliriz

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı ve 81 ile yolladığı genelge doğrultusunda yapılan denetim kapsamında, kent merkezindeki esnafı dolaşan Kastamonu Valisi Avni Çakır, maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulundu.
“Kastamonu olarak Kovid-19 ile mücadelede çok başarılı çalışmalar verdik. Sağlık merkezlerimizdeki tedavi kotamızda bir sıkıntı yoktu ama şu an limitlerimiz dolmak üzere. O yüzden alarm zillerimiz yüksek seviyede çalmaya başladı" diyen Çakır, şöyle devam etti:
- "Halkımızın, esnafımızın, vatandaşımızın dikkatini en yüksek seviyeye çıkartılması noktasında böyle bir harekete ihtiyacımız vardı. Gerekiyorsa düğünlerin, taziyelerin yasaklanmasında ve çok ciddi sınırlamaların getirilmesi noktasında kararlar alabiliriz. Bu noktada Bakanlığımız genelgesi doğrultusunda Kastamonu Valiliği olarak hareket ediyoruz. Şu aşamada bu tedbir gündemimizde yok. Fakat ilk fırsatta gelebilir. Vakalar artmaya devam ederse, tedbir almaktan çekinmeyeceğiz.”
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