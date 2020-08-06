Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı

Afrika'da alınan tüm önlemlere rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürerek 1 milyonu geçti.

Kovid-19 görülen Afrika ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre, Afrika kıtası genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 2 bin 209 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 21 bin 771'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 298 ölümle Güney Afrika, 4 bin 930 ölümle Mısır ve 1273 ölümle Cezayir'de görüldü.

Kıtadaki vakaların yüzde 75'i Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Gana ve Cezayir'de kaydedildi.

Kıta genelinde sadece geçen hafta vaka sayılarında yüzde 11 artış yaşandı.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Kıtada çok sayıda ülke aldığı tedbirlerle salgının önüne geçmek için mücadele yürütürken, ekonomik ve sosyal zorlukları aşmak için bazı tedbirler de hafifletilmeye başlandı.