Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nden 9 kent için koronavirüs uyarısı

ABD'de Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü'nün başındaki isim ve Başkan Donald Trump'ın önde gelen sağlık danışmanlarından Deborah Birx, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hakkında açıklamada bulundu.

Güney eyaletlerinde iyileşme

"Güneş kuşağı eyaletlerinin çoğu, kendi hafifletme çabalarıyla önemli ilerlemeler kaydetti" diyen Birx, ancak ülkedeki 9 kent ve Kaliforniya eyaletindeki Merkez Vadi'de pozitif çıkan koronavirüs testlerinin yüzdesinde artış yaşandığı bilgisini verdi.

Birx, "Hem Baltimore hem de Atlanta'nın çok yüksek bir seviyede kalmasından endişeliyiz" diyerek Kansas City, Portland ve Omaha'da tespit edilen vaka sayısında artış yaşandığını kaydetti.

LATEST: Dr. Deborah Birx, the White House coronavirus task force coordinator, is warning states about an increase in test-positivity rates in nine cities across the country, as well as in California's Central Valley. https://t.co/V8Z78b9TEc — ABC News (@ABC) August 6, 2020

Kaliforniya alarm veriyor

"Chicago, Boston ve Detroit ve (Washington) D.C gibi yerlerde pozitif testlerde yavaş bir artış görüyoruz" ifadelerini kullanan Birx, Nebraska ve Kaliforniya'nın 'kırmızı kategoriye' girdiğini, buralarda yapılan testlerin yüzde 10'undan fazlasının pozitif çıktığını belirtti.

Ayrıca Merkez Vadi'deki kaydadeğer artışa rağmen Los Angeles'ta iyileşme görüldüğünü söyleyen yetkili, hem kırsal alanlar hem de kentlerde 'yeni bir aşamaya girildiğini' ifade etti.