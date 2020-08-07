İsrailli immünolog: Kovid-19 aşısında acele edilmemeli

İsrail'deki Hadassah Tıp Merkezi Hastane Bölüm Başkanı Prof. Jacob Berkun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların yaygın kullanımına başlamadan önce, etkinliği ve güvenliğinden emin olmak için denemelerin üçüncü aşamasının farklı gruplardan binlerce kişinin katılımıyla tamamlanması gerektiğini söyledi.

Sputnik’e konuşan Berkun, aşı sağlıklı insanlara yapıldığı için risk altına girilmemesi gerektiğine vurgu yaparak "Bunlar kanser hastalarına verdiğimiz deneysel ilaçlar değil" dedi.

Aşı denemelerinin üçüncü aşamasının gerekli olduğunun altını çizen Berkun, genç ve sağlıklı deneklere yapılan ilk aşının üzerinden geçen 3-4 aylık gözlem süresinin yeterli olmayacağını kaydetti.

Berkun’a göre, aşıyla ilgili herhangi bir başarısızlık, güvenliği veya etkililiğine ilişkin herhangi bir sorun, aşı karşıtı hareketi daha da güçlendirebilir.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, 3 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, Rusya’da Kovid-19’a karşı geliştirilen ilk aşının on gün içinde tescil edileceğini belirtmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gamaley Enstitüsü tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının ekimden itibaren toplu halde yapılmasının planladığını kaydetmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'ya, geliştirilen tüm ilaçların testlerini kapsamlı bir şekilde yapmasını ve güvenli kullanımları için tüm gerekliliklere uymasını tavsiye etmişti.