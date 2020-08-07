Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 5241 arttı

Rusya’da son 24 saatte 5241 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Toplam vaka sayısı 877 bin 135 oldu.

Koronavirüsle mücadele merkezi vaka sayısının gün içinde 5241 artarak 877 bin 135’e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, gün içinde 7235 kişi daha iyileşti. Şimdiye kadar iyileşenlerin sayısı böylece 683 bin 592’ye yükseldi.

Son 24 saatte 119 kişi daha hayatını kaybetti. Böylece salgın boyunca ölenlerin sayısı 14 bin 725 oldu.