Rusya’da koronavirüs aşısının tescil edileceği tarih belli oldu

Ufa’daki bir açılışta konuşan Gridnev, aşının 12 Ağustos’ta tescil edileceğini belirtti.

Gridnev, “Evet, aşı tescil edilecek. Ancak şimdi testlerin son aşaması gerçekleştirilecek. Bu çok önemli, aşı güvenli olmalı, bunu anlamamız gerekli” dedi.

Gridnev, aşının seri üretimine yönelik hazırlıklar için çalışmalar gerçekleştirildiğini kaydetti.

Gridnev, ilk olarak virüse karşı en savunmasız olan gruplar olan sağlık çalışanları ve yaşlıların aşılanacağını ifade etti.

Gridnev’e göre, aşının etkisi, toplum bağışıklığı oluştuğu ve virüsün taşınması neredeyse imkânsız olduğu zaman fark edilir duruma gelecek. Bunun ne kadar sürede olacağı, aşılanan kişi sayısı ve başka faktörlere bağlı olarak değişecek.

Gridnev, “Her şey aşılamanın ne kadar yoğun olacağına bağlı” dedi.

Dünyada tescillenmiş ilk Kovid-19 aşısı olacak

Diğer yandan Gamaley Enstitüsü’nün Rusya Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa geliştirdiği aşı, 12 Ağustos’ta tescil edilmesinin ardından dünyada tescillenmiş ilk koronavirüs aşısı olacak.