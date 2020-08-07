Rus bilim insanları koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemini geliştirdi

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nin (MEPhI) yüksek lisans öğrencileri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) dahil olmak üzere ağır hastalıkların güvenli tedavisi için özel LED cihazı geliştirdi.

Üniversitenin basın servisinden yapılan açıklamada MEPhI’ye bağlı Biyotıp Fizik ve Mühendislik Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini gören Artem Şabanov, Denis Gleçik ve Aleksey Nehoroşev tarafından geliştirilen cihaz kullanımının temelinde fotodinamik yöntemin bulunduğu belirtildi.

Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan MEPhI Lazer Mikro Nano ve Biyoteknolojiler Bölümü’nden Prof. Viktor Losçenov, daha önce enstitüde söz konusu yöntemin üzerinde tümör teşhisi ve tedavisi için çalışıldığını kaydederek, "Bu, fotosensitizörlerin kullanımını öngören yepyeni tedavi yöntemlerinden biridir. Fotosensitizör maddeler hastanın vücuduna enjekte edildikten sonra ışınlama etkisiyle virüsü yok eder. Bununla birlikte fotosensitizörler, hastanın bağışıklık sisteminin virüse karşı ölümcül tehlikeli tepki vermesini önlüyor. Fotodinamik yöntem yüksek etkinliğe sahip ve neredeyse hiç yan etkisi yok" ifadelerini kullandı.

Bilim insanının sözlerine göre, bugüne kadar dünyada hasta için güvenli bir şekilde yeterince şiddetli ışınlama yönteminin kullanılması imkanını sağlayan cihaz yoktu. Mevcüt cihazların 1.5 watt kapasitesinin yeterli olmadığını, kapasitesinin yaklaşık 10 kat, yani en az 12 watt’a arttırılması gerektiğini vurgulayan Losçenov, ‘Öğrencilerimiz sıkı güvenlik önlemlerine uyarak kapasitesi 12 watt olan cihazları geliştirip ürettikten sonra onlar Moskova’daki Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi’nde tedavi için kullanılmaya başlandı’ dedi.

Profesör, yeni yöntemle tedavi edilen 40’tan fazla koronavirüs hastasının şikayetçi olduğu akciğer acısının ışınlamanın hemen ardından geçtiği, koku alma yeteneğinin geri döndüğünü belirterek bu hastaların fotodinamik yöntemle tedavi edilmeyenlere kıyasla çok daha hızlı şekilde iyileştiklerine dikkat çekti.

Losçenov, ‘Enstitümüzde biyotıp fotonik bölümünde yüksek lisans eğitimini gören öğrencilere biyotıp araştırmaları ve hasta tedavisinde lazer, spektroskopik ve video floresan teknolojilerinin kullanımını öğretiyoruz. Öğrencilerimiz onkolojik, otoimmün ve virüs kaynaklı hastalıklar, ateroskleroz, antibiyotiğe dirençli enfeksiyon teşhisi ve tedavisi için kullanılacak yeni yöntem ve modern tıp cihazları üzerinde çalışıyor. Ayrıca uzmanlara cihazlarımızla hastaları tedavi etme eğitimini veriyoruz’ açıklamasında bulundu.

Sözlerine göre, bugün itibariyle enstitüde geliştirilen yüzlerce modern tıp cihazı Rusya’daki tıp kurumlarında kullanılmaktadır.