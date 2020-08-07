Kayıt
17:02 07 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Koronavirüs ilaç denemeleri

    Rus bilim insanları koronavirüse karşı yeni tedavi yöntemini geliştirdi

    © AA /
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104194/55/1041945505_0:-1:2845:1600_1200x675_80_0_0_4911b025d5762d4455afd3473f827585.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202008071042610491-rus-bilim-insanlari-koronaviruse-karsi-yeni-tedavi-yontemini-gelistirdi/

    Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi’nin (MEPhI) yüksek lisans öğrencileri, yeni tip koronavirüs (kovid-19) dahil olmak üzere ağır hastalıkların güvenli tedavisi için özel LED cihazı geliştirdi.

    Üniversitenin basın servisinden yapılan açıklamada MEPhI’ye bağlı Biyotıp Fizik ve Mühendislik Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini gören Artem Şabanov, Denis Gleçik ve Aleksey Nehoroşev tarafından geliştirilen cihaz kullanımının temelinde fotodinamik yöntemin bulunduğu belirtildi.

    Konuyla ilgili Sputnik’e konuşan MEPhI Lazer Mikro Nano ve Biyoteknolojiler Bölümü’nden Prof. Viktor Losçenov, daha önce enstitüde söz konusu yöntemin üzerinde tümör teşhisi ve tedavisi için çalışıldığını kaydederek, "Bu, fotosensitizörlerin kullanımını öngören yepyeni tedavi yöntemlerinden biridir. Fotosensitizör maddeler hastanın vücuduna enjekte edildikten sonra ışınlama etkisiyle virüsü yok eder. Bununla birlikte fotosensitizörler, hastanın bağışıklık sisteminin virüse karşı ölümcül tehlikeli tepki vermesini önlüyor. Fotodinamik yöntem yüksek etkinliğe sahip ve neredeyse hiç yan etkisi yok" ifadelerini kullandı.

    Bilim insanının sözlerine göre, bugüne kadar dünyada hasta için güvenli bir şekilde yeterince şiddetli ışınlama yönteminin kullanılması imkanını sağlayan cihaz yoktu. Mevcüt cihazların 1.5 watt kapasitesinin yeterli olmadığını, kapasitesinin yaklaşık 10 kat, yani en az 12 watt’a arttırılması gerektiğini vurgulayan Losçenov, ‘Öğrencilerimiz sıkı güvenlik önlemlerine uyarak kapasitesi 12 watt olan cihazları geliştirip ürettikten sonra onlar Moskova’daki Seçenov Devlet Tıp Üniversitesi’nde tedavi için kullanılmaya başlandı’ dedi.

    Profesör, yeni yöntemle tedavi edilen 40’tan fazla koronavirüs hastasının şikayetçi olduğu akciğer acısının ışınlamanın hemen ardından geçtiği, koku alma yeteneğinin geri döndüğünü belirterek bu hastaların fotodinamik yöntemle tedavi edilmeyenlere kıyasla çok daha hızlı şekilde iyileştiklerine dikkat çekti.

    Losçenov, ‘Enstitümüzde biyotıp fotonik bölümünde yüksek lisans eğitimini gören öğrencilere biyotıp araştırmaları ve hasta tedavisinde lazer, spektroskopik ve video floresan teknolojilerinin kullanımını öğretiyoruz. Öğrencilerimiz onkolojik, otoimmün ve virüs kaynaklı hastalıklar, ateroskleroz, antibiyotiğe dirençli enfeksiyon teşhisi ve tedavisi için kullanılacak yeni yöntem ve modern tıp cihazları üzerinde çalışıyor. Ayrıca uzmanlara cihazlarımızla hastaları tedavi etme eğitimini veriyoruz’ açıklamasında bulundu.

    Sözlerine göre, bugün itibariyle enstitüde geliştirilen yüzlerce modern tıp cihazı Rusya’daki tıp kurumlarında kullanılmaktadır.

    İlgili konular:

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 19 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1178
    İYİ Parti'den 'koronavirüsten ölen sağlıkçıların ailelerine maaş bağlansın' teklifi
    Etiketler:
    Tedavi, Koronavirüs, Öğrenci, MEPhI, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Ramazan Bayramı’nda açılması beklenen Ay-Yıldız caminin salgın nedeniyle açılışı ertelenmişti.
    Türkiye'nin ilk ay yıldızlı camisi ibadete açıldı
    Karikatür
    Beyrut Limanı'ndaki patlama, Lübnan tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti
    İnfografik
    Arap dünyasının ilk nükleer güç santrali Baraka
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet