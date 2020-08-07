Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 1185

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 5 bin 813'e ulaştı. Yeni vaka sayısı 1185 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı.

Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 artarak 5 bin 813 oldu. Bugün 56 bin 726 test yapıldı. Toplam vaka sayısı, bugün tanı konan 1185 kişiyle birlikte 238 bin 450'ye yükseldi.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1028 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 221 bin 574 olarak belirlendi. Bakanlığın verilerinde hastaların zatürre oranının yüzde 8.3, ağır hasta sayısının 586 olduğu belirtildi.

Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, TEDBİRDE TEYAKKUZ halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/xW2cPkHFUs — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 7, 2020

​Yeni sayıları kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız, dün olduğu gibi, yeni hasta sayısından az. Test sayımızsa giderek artıyor. Vaka sayılarını düşürmeyi başarana kadar, tedbirde teyakkuz halinde olmalıyız. İyi haber, sıkı tedbire bağlı" dedi.