ABD'nin Georgia eyaletinde 7 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'nin Georgie eyaletindeki sağlık yetkilileri, bu hafta 7 yaşındaki bir çocuğun yeni tip koronavirüs nedeniyle öldüğünü doğruladı. Bu, eyaletteki virüs kaynaklı en genç ölüm olarak kayda geçti.

ABD'nin Georgia eyaletindeki Chatham County'de bu hafta 7 yaşında siyah Amerikalı bir çocuk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çocuğun başka herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığı bilgisi verildi.

CNN'in haberine göre sağlık yetkilisi Lawton Davis, açıklamasında "Her Kovid-19 ölümü trajiktir, ancak bu denli genç birini kaybetmek özellikle yürek parçalayıcı" ifadelerini kullandı.

Davis, "Yaşlıların ve kronik hastalığı olanların daha yüksek komplikasyon riski altında olduğunu biliyoruz, ancak bu herkesin ciddiye alması gereken bir hastalık" diye konuştu.

Sağlık yetkilileri, federal hasta mahremiyeti yasaları nedeniyle hayatını kaybeden çocuğun kimliğini açıklamadı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), daha önce çocukların yetişkinlerden daha az risk altında olduğunu ve hastalığın şiddetli semptomlarını yaşama olasılıklarının daha düşük olduğunu tespit etmişti.

Ancak, son haftalarda ABD'nin belirli bölgelerinde Kovid-19 vakalarında yaşanan yüksek artış, salgından çocukların da etkilenmesine neden oldu.

Florida eyaleti sağlık yetkililerine göre, çocukların Kovid-19 tanısıyla hastaneye yatış oranları, temmuz ayında 8 günlük bir süre içinde yüzde 20'den fazla arttı.

Georgia eyaletinde şimdiye dek yaklaşık 190 bin vaka tespit edildi ve 4 bin kadar kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.