Cezayir'de Kovid-19 kısıtlamaları hafifletildi

Cezayir Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların başkent dahil 29 kent arasında özel araçlarıyla seyahat edebileceği belirtildi.

Cezayir yönetimi, Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla yaklaşık 1 ay önce 29 kent arasında özel araçla seyahat yasağı getirmişti.

Söz konusu kentlerde gece sokağa çıkma yasağı ise 9 saatten 7 saate indirilmişti.

Hükümetin, 19 Mart'ta aldığı, 48 kent arasında toplu taşıma araçlarıyla seyahat yasağının ise devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan Cezayir Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 1282'ye, vaka sayısının 34 bin 155'e, iyileşen sayısının da 23 bin 661'e yükseldiğini duyurdu.