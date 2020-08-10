Pandemi hastanesinin önünde Kovid-19 test kuyruğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artış devam ediyor. Binlerin altına düşen vaka sayısı bayram tatili ve sonrasında tekrar 1000'in üzerine çıkmış durumda.

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberine göre İstanbul Yeşiköy'de yapımı tamamlanan ve açılan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin önünde test yaptırmak için bekleyen vatandaşların uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Test yaptırmak isteyen vatandaşlar için neden test yaptırmak istediğine göre 3 ayrı kapı oluşturulmuş durumda. Hastanede yurt içinde yaşayan vatandaşlar ayrı bölümde, yurt dışına gitmek isteyen vatandaşlar ise ayrı bölümde test yaptırıyor. Sonuç almak isteyen vatandaşlar ise ayrı bir bölümde bekliyorlar.