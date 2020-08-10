Azerbaycan'da koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçti

Azerbaycan Bakanlar Kurulu'na bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 79 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Azerbaycan'da vaka sayısında düşüş gözlemlenirken, 278 kişi de iyileşerek taburcu edildi.

Ülkede son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 33 bin 647'ye hayatını kaybedenlerin sayısı ise 492’ye yükseldi ve hastalığı yenerek taburcu olanların sayısı ise 30 bin 642 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 790 bin 141 Kovid-19 testi yapıldı.