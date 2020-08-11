Putin'den hükümete koronavirüsle ilgili bir dizi talimat

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümete önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyle ilgili bir dizi talimatta bulundu.

Önümüzdeki yıla yönelik federal bütçe çalışmaları sırasında, 2020-2021 sonbahar-kış sezonunda tıbbi kuruluşların ilaç, test sistemleri dahil tıbbi ekipman, kişisel koruma araç, dezenfektan ve antiseptik ihtiyacının karşılanmasına yönelik kaynak tahsis edilmesine öncelik verilmesini talep eden Putin, ilgili raporun 1 Ekim 2020 tarihine kadar hazır olması ve bu tarihten itibaren her ay yapılmasını istedi. Bu talimatın uygulanmasından Rusya Başbakanı Mihail Mişustin sorumlu gösterildi.

Hükümete, önümüzdeki sonbahar-kış sezonunda akut solunum yolu enfeksiyonlarını önleme tedbirlerine 1 Ekim’e kadar hazırlanma talimatını veren Putin, hükümetin, böyle tedbirlerin finansmanını sağlaması gerektiğini belirterek, risk grubunda bulunanların yüzde 75’i dahil olmak üzere ülke nüfusunun yüzde 60’ını kapsayacak şekilde grip aşı kampanyasının yapılmasını talep etti.

Kovid-19 aşısı tescil edildikten sonra ilgili aşı kampanyasının başlatılmasını isteyen Rus lider, koronavirüs dahil akut solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisi için gereken yerli ilaçların üretimi ve ülke pazarına arzının yeterliliğinin kontrol edilmesini talep etti.

Putin ayrıca tüm bölge idarelerine, federal hükümetle işbirliği içinde, hastanelerde Kovid-19 hastalarının tedavisi için belli sayıda yatakların korunması ve ek yatak kapasitesini hizmete sokma imkanının sağlanması emrini verdi.