Yeni Zelanda'da 102 gün sonra ilk yerel vakalar saptandı, alarm seviyesi yükseltildi

Yeni Zelanda’da, 102 gün sonra ilk kez yerel koronavirüs vakalarının tespit edilmesi üzerine yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.

Salgınla mücadele bakımından örnek gösterilen Yeni Zelanda’da, vakasız geçen 102 günden sonra topluluk içi ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

Gece saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyen Başbakan Jacinda Ardern, ülkenin en kalabalık kentlerinden biri olan Auckland’da yaşayan bir ailenin dört üyesinde koronavirüs saptandığını duyurdu. Söz konusu kişilerin son zamanlarda yurt dışı seyahati gerçekleştirmediği belirtildi.

Ardern, önlem olarak kent genelinde üç gün geçerli olmak üzere alarm seviyesini üçüncü dereceye yükselttiklerini açıkladı. Bu restoran ve bar gibi işletmelerin, ikincil derecedeki mağaza ve dükkânların kapanması anlamına geliyor. Halka gerekmedikçe dışarıya çıkmaması ve toplu etkinliklerin 10 kişiyle sınırlanması çağrısı yapılıyor.

Halk Sağlığı Direktörü Ashley Bloomfield, sağlık sisteminin yeni vakalara karşı ‘son derece hazırlıklı’ olduğunu vurgulayarak, “O zaman için hazırlanıyorduk ve o zaman şimdi” dedi.

Salgının başlamasıyla birlikte katı tedbirleri hayata geçiren Yeni Zelanda, hızlı ve etkili mücadelesi sayesinde haziran ayı itibariyle koronavirüsü yendiğini duyurdu ve normale dönmeye başladı. Sınır kontrolleri sıkı tutulmaya devam edilirken, yalnızca Yeni Zelanda vatandaşlarının ülkeye girişine izin veriliyor ve onlar da iki hafta karantinaya alınıyorlar.