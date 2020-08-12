İçişleri Bakanlığı'ndan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı: Biz yalanlamaktan yorulduk

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için, resmi kaynaklar harici söylentiler ve sahte belgelere itibar etmeyiniz" uyarısında bulunuldu.
Bakanlık açıklamasında, "Biz, yalanlamaktan yorulduk, birileri, ısrarla, birkaç günde bir YALAN BELGE üretmekten yorulmadı" denildi.
Belge hakkında soruşturma
İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanıldığı ileri sürülen belge ile kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişiler için soruşturma başlatıldı.
Paylaşımda, söz konusu sahte belge de paylaşıldı.
Biz, yalanlamaktan yorulduk,— TC İçişleri Bakanlığı Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@TC_icisleri) August 12, 2020
Birileri, ısrarla, birkaç günde bir
YALAN BELGE üretmekten yorulmadı.
Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan ve alınacak önlemler için,
RESMİ KAYNAKLAR harici
SÖYLENTİLER ve
SAHTE BELGELERE
İTİBAR ETMEYİNİZ
Lütfen pic.twitter.com/sVt1jGDRCd
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