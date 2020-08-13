Gaziantep'te 65 yaş üstüne Kovid-19 kısıtlaması

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların düğünlere katılımı, semt pazarına gidiş ile toplu taşıma kullanım saatleri kısıtlandı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, alınan yeni kararları duyurdu.

Kovid-19'un en fazla büyükleri etkilediğini ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü ulu çınarlarımızı hep birlikte koruyup dualarını almaya ihtiyacımız var. Gaziantep'te gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne ve babaannesi hariç 65 yaş üstü kişilerin düğüne gitmesi yasaklanmıştır. Toplu taşıma, bulaşma riskini artırdığından sabah 07.00-10.00 ile akşam 17.00 ve 20.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmaları, akşam 18.00'den sonra sebze-meyve pazarlarına gitmeleri yasaklanmıştır."

Toplu taşıma bulaş riskini arttırdığından;

Sabah 07.00-10.00

Akşam 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmaları,



Akşam 18.00’dan sonra sebze/meyve pazarına gitmeleri yasaklanmıştır.#MaskeniTakMesafeniKoru #Temizlik — Davut GÜL (@gul_davut) August 13, 2020

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Kovid-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 547 kişiye ceza

Öte yandan, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, dün 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor. Ekipler tarafından dün gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 547 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca denetim gerçekleştirilen 610 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.