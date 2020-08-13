Bakan Koca'dan çocuklar ve gençlere çağrı: Kurallara uymayanları 'Okulumdan oluyorum' diyerek uyarın

Sağlık Bakanı Koca, "Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, okulların önce uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitimin ise 21 Eylül'de başlayacağını belirtti.

Bakan Koca, "Sevgili çocuklar ve gençler. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylül'de. Sebebi, koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın" ifadelerine yer verdi.

SEVGİLİ ÇOCUKLAR VE GENÇLER. Okullar, önce uzaktan eğitimle açılacak. Yüz yüze eğitim, 21 Eylülde. Sebebi, Koronavirüs salgını. Bu virüs size de bulaşabiliyor. Sizden bir büyüğünüze geçtiğinde onun sağlığını bozuyor. Kurallara uyun. Uymayanları, okulumdan oluyorum diyerek uyarın. pic.twitter.com/L2YphYz8PO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 13, 2020

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