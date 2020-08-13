Aliyev, Putin’i koronavirüs aşısının tescili nedeniyle tebrik etti

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rus mevkidaşı Vladimir Putin’i telefonla arayarak, Kovid-19’a karşı geliştirilen Rus aşısının tescilinden dolayı tebrik etti.

Açıklamada, “İkili gündemin güncel konuları ele alındı. Rusya-Azerbaycan ortaklığının tüm alanlarda daha da güçlendirilmesine yönelik karşılıklı tutum teyit edildi. İlham Aliyev, Vladimir Putin’i koronavirüse karşı geliştirilen Rus aşısının tescil edilmesinden dolayı tebrik etti” ifadelerine yer verildi.

İki ülke lideri, temmuz ayında Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimin tırmanması bağlamında bölgesel sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Putin, gerilimi tırmandıracak her türlü eylemden kaçınmanın önemini vurguladı.

Bundan önce, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym Jomart Tokayev, Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon, Putin’e koronavirüse karşı geliştirilen Rus aşısının tescilinden dolayı kutlama mesajı göndermişti.