Bakan Koca'dan okulların açılmasıyla ilgili uyarı

Sağlık Bakanı Koca, okulların açılmasıyla ilgili uyarı yaparak, "21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül'de okulların açılmasıyla ilgili yaptığı paylaşımda herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Bakan Koca, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" ifadelerini kullandı.

Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.. pic.twitter.com/5TndOpTlzF — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 14, 2020

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