Rusya'da 5 bin 65 kişi Kovid-19'a yakalandı, 114 kişi öldü

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da son 24 saatte 5 bin 65 kişi daha enfekte oldu. Vakaların 688'i Moskova'da, 159'u St. Petersburg'da, 156'sı Moskova Bölgesi'nde, 154'ü Sverdlovsk Bölgesi'nde, 130'u Stavropol Kray'da görüldü.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 912 bin 823'e yükselirken şu anda tedavi görenlerin sayısı 174 bin 361 olarak açıklandı.

Kovid-19'la savaşı kaybedenlerin sayısı 114 oldu. Toplam ölü sayısı 15 bin 498'e yükseldi.

Bugüne dek Kovid-19'u yenenlerin sayısı 722 bin 964 olarak kaydedildi.

14 Ağustos itibarıyla Kovid-19 şüphesiyle gözetim altında tutulan kişi sayısı 231 bin 568 olurken test sayısı 31.9 milyonun üzerine çıktı.