Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Koronavirüs aşısına yurtdışından çok sayıda talep var

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya’da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına yurtdışından çok sayıda talep olduğunu söyledi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'ye yönelik başka ülkelerden çok sayıda talep olduğunu belirterek, “Henüz bir şey satmıyoruz. Şimdi, her şeyden önce iç pazar için aşı üretmeliyiz” dedi.

Muraşko, aşının ilk olarak Kovid-19 hastaları ve risk altındaki kişilerle çalışanlara sağlanacağını ve kendisinin de aşı olacağına vurgu yaparak, “ İlk aşı bu ay yapılacak. İnsanların görmesi için tüm bölgelere göndermeyi planlıyoruz. Üretim zaten başlamış durumda” ifadelerini kullandı.

Muraşko, daha önce dünyanın tescil edilen ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'ye yönelik eleştirilerin ‘eksik verilerden’ kaynaklandığını belirtmiş ve klinik öncesi ve klinik araştırmalarla ilgili bilgilerin yakında yayınlanacağını açıklamıştı.