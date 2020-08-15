Koca: Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" uyarısında bulundu.

Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226

Ağır Hasta Sayısı: 656

Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

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