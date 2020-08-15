Emre Belözoğlu profesyonel futbol kariyerini noktaladığını açıkladı

Türk futbolunun önemli isimlerinden, Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Anadolu Ajansı'na (AA) gönderdiği mektupta sözlerine "Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince" diye başlayan Belözoğlu, şöyle devam etti: