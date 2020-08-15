Sağlık Bakanı Koca'dan 'vazgeçmeyin' mesajı: Dünya yoruldu, sadece siz değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla mücadeleye ilişkin, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak" ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadele konusunda 'vazgeçmeyin' mesajı verdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Bir gün mutlaka salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. Kovid-19'la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun" ifadelerini kullandı.

DÜNYA YORULDU. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. BİR GÜN, MUTLAKA salgının son günü olacak. İnsanlığın yaşadığı tüm salgınlar gibi bu salgın da son bulacak. Sosyal hayatınızı kontrollü yaşayın. COVID-19’la mücadele, hayat mücadelemizin vazgeçilmez parçası olsun. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

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