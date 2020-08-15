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    Mersin'de vatandaşlar kentteki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan sahil bandında vakit geçirdi.

    Bartın'da 65 yaş ve üstüne 'düğün' yasağı

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1380)
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    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202008151042660796-bartinda-65-yas-ve-ustune-dugun-yasagi/

    Bartın İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucu 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmaları yasaklandı.

    Bartın Valisi Sinan Güner başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bazı kararlar alındı.

    Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde 'mahalle denetim ekiplerinin' oluşturularak; kamu kurum ve kuruluşları, okul müdürleri ve öğretmenlerin, din görevlilerinin, muhtarlar ve azalarının, apartman veya site yöneticilerinden temsilcilerin bu ekiplere katılımının sağlanması kararı alındığı belirtilildi.

    Açıklamada, "Aktif vakaların yaş dağılımının değerlendirilmesi sonucunda, 65 yaş ve üstü kişilerin, gelin ve damadın annesi, babası, anneannesi, babaannesi ve dedesi olanlar dışında nikah, düğün, kına, kız isteme gibi etkinliklere katılmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir. Okulların açılmasından önce yeni kayıt olan ve ara sınıflara devam edecek öğrencilerin oturdukları binalarda, yakın çevrelerinde ve akrabalarında pozitif vaka ve temaslı kişilerin bulunup bulunmadığının Sağlık Müdürlüğü veri tabanı üzerinden sorgulanmasına; pozitif veya temaslı vakaların okula başlamasının sağlık kurumları tarafından verilecek rapora bağlanmasına; işçi servis araçlarında ve okulların açılması durumunda öğrenci servislerinin işletmelerinde denetimlerinin arttırılmasına, vaka tespiti halinde işleticisinin de sorumlu tutulmasına, vaka ve takipli kişilerin oturduğu binaların ve çevrelerinin bulunduğu yere göre İl Özel İdaresi ve belediyelerce dezenfekte edilmesine karar verilmiştir" denildi.

    İlk ve orta öğretim kurumlarının açılması aşamasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan çalışma rehberlerindeki kurallara mutlaka uyulmasının, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlık aşamasında yönetici ve öğretmenlerin eğitime tabi tutulması ve uygun yöntemlerle bilgilendirme yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Düğünlerde müzik yayınlarının en geç saat 23.00'da son bulması, kararlaştırılmış sürenin aşılmaması, mahalle düğünleri, düğünlerde kimlik numarası üzerinden vaka sorgulama ve düğün yemekleri konusunda önceki kararların hassasiyetle uygulanmasına, organize sanayi bölgelerinde hastalığın yayılım hızının kontrol edilebilmesi için mola saatlerinin ayrıştırılması, vardiya sistemlerinin yaygınlaştırılarak aynı anda çalışan kişi sayısının seyrekleştirilmesi, organize sanayi bölgelerinde görevli iş sağlığı uzmanları ve işyeri hekimleri üzerinden etkin eğitim çalışmalarının yürütülmesine, ayrıca, başta tekstil firmaları olmak üzere iş yerlerinde sürekli gözetim yapacak sabit görevlilerin bulundurulmasına, yapılan her türlü bilgilendirmeye rağmen izolasyon kurallarını ihlal eden kişilere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince para cezası, TCK'nın 195'inci maddesi uyarınca gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, bu eylemlerin işleniş biçimine göre daha ağır cezaların uygulanması için gerekli çalışmaların yapılmasına, alınan bu kararların sorumlu vali yardımcısının koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilmesine, ilgili kurum ve kuruluşlara verilen görevlerin gecikmeksizin ikmal edilmesine karar verilmiştir."

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1380)
    Etiketler:
    Yasak, Düğün, Salgın, Koronavirüs, Bartın
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