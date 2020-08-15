Ankara'da bir mahalle karantinaya alındı

Ankara'da 130 hane ve 463 kişinin yaşadığı Fevziye Mahallesi vaka sayısındaki artış nedeniyle karantinaya alındı. İlçe Hıfszısıhha Kurulu kararı sonrasında harekete geçen jandarma mahalle girişini bariyerlerle kapattı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kısıtlandı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 15 Ağustos itibariyle 38 il, beş beld,e 43 köy 41 mahalle olmak üzere toplam 93 yerleşim biriminde karantina uygulanıyor.