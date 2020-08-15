Türkiye'de koronavirüsten 21 ölüm: Bugünkü vaka sayısı 1256

Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu.

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Verilere göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, can kaybı 5 bin 955 oldu

Son 24 saatte 992 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 229 bin 972 oldu.

'Son 45 günün en yüksek hasta sayısı'

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık" dedi.

Koca, "Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor" ifadelerini kullandı.

SON 45 GÜNÜN en yüksek pozitif tanı -yeni hasta- sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan Ağır Hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/g4r2arEtJU — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

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