Bakan Koca: Virüs, bana bir şey olmaz diyenlerin desteğiyle yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında uyarılarda bulundu.

Koca, "Virüs, durup dururken yayılmıyor. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Virüs, DURUP DURURKEN YAYILMIYOR. Bana bir şey olmaz diyenlerle, benden başkasına zarar gelmez diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Aramızdan bazıları ağır hasta oluyor. Ve birçoğumuzun yakını hayatını kaybediyor. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2020

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