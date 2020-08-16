Ardahan'da bir köy daha karantinaya alındı

Ardahan'ın Çıldır ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kaymakam Alper Taş başkanlığında yaptığı toplantıda, Sazlısı köyünde Kovid-19 vakası tespit edilmesi üzerine yapılan incelemede hastayla temaslı kişiler olması nedeniyle ilçeye bağlı Sazlısu köyünün karantinaya alınmasına karar verildi.

Karar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köyün giriş çıkışlarında tedbir aldı.

Sazlısu köyü ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 gün boyunca karantinaya alınması kararlaştırılırken, sağlık ekipleri köyde filyasyon çalışması başlattı.