Koronavirüsün kaynağıyla ilgili yeni iddia: 2012’de Çin'deki bir maden ocağında ortaya çıkmış olabilir

Yeni tip koronavürüsün (Kovid-19) Vuhan pazarından değil, 2012’de Çin’deki bir maden ocağından çıkmış olabileceği belirtildi.

The Sun’ın aktardığına göre, virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, Çin’in Yünnan eyaletindeki bir ocak madenini iki hafta boyunca yarasa dışkısından temizleyen madencileri tedavi eden bir doktorun kayıtlarını buldu.

Hastalanan madencilerde yüksek ateş, kuru öksürük, ağrıyan uzuvlar ve baş ağrısı gibi şimdi Kovid-19 ile ilişkilendirilen belirtiler görüldüğü tespit edildi. Hastaların suni solunum cihazına bağlandığı ifade edilirken 6 işçiden üçünün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Madencilerden alınan tahlil örnekleri Vuhan’daki bir laboratuvara gönderildi ve burada onların, atipik pnömoniye benzer koronavirüs kaptığı belirlendi. Böylelikle, Kovid-19’un 2012’den bu yana insan vücuduna uyarlandığını düşünmek için bir sebep olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün menşei ile ilgili son aylarda farklı tahminler ortaya atılmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, kesin konuşmak için henüz enfeksiyonun iyi araştırılmadığını kaydetmişti. Uzmanlar araştırmalara devam ediyor.