Kütahya'da 65 yaş ve üstündekilere bazı kısıtlamalar getirildi

Kütahya Valiliği’nden yapılan açıklamada, salgının yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında toplandığı açıklandı.

​Koronavirüsle mücadelede 65 yaş üstü vatandaşların salgından korunmasının büyük önem arz ettiği belirtilen açıklamada, "Kontrollü sosyal hayat dönemine geçişle ilimizde 65 yaş üzeri vaka ve temaslı kişi sayılarında artış olduğu tespit olunmuştur. Bu yaş grubunda ilave kronik hastalıkların da bulunma ihtimali dikkate alındığında hastalığın etkileri daha ağır seyredebilmektedir. İlimiz yaşlı nüfus oranı Türkiye ortalamasının üzerinde, yüzde 13 olup 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza virüs bulaşma ihtimalini azaltmak adına bazı kararların alınmasına ihtiyaç duyulmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

Açıklamada doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, kurum il müdürleri, sosyal hizmet kuruluşlarının görevlileri başta olmak üzere kamu görevlileri, kamu hizmeti yürütenler, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri, çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi, oda ve birlik kimliğinden biriyle belgeleyenler ile meslek odaları başkanlarının istisna kapsamında değerlendirileceği bildirildi.