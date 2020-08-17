Meksika Devlet Başkanı Obrador: İdeolojiye yer yok, Rusya'nın aşısı başarılı olursa alırız

Sputnik V aşısı alımını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuştuğunu belirten Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, ABD'yle harika ilişkileri olduğunu ancak önceliklerinin ideoloji değil sağlık olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, başkent Mexico City'de düzenlediği bir basın toplantısında Rus mevkidaşı Putin'le aşı konusunu istişare ettiğini söyledi.

Obrador, "Aşı alma imkanına sahip olmak için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi ile bizzat konuştum. Aynı zamanda harika ilişkilere sahip olduğumuz ABD'nin Başkanı Trump'la konuştum. Hangi aşı ilk önce hazır olursa onu alırız" dedi.

Aşı almak için yeterli miktarda bütçe ayırdıklarını anlatan Obrador, "Rusya'yla kamuoyuna tanıttıkları ve kullanmaya hazırlandıkları aşı hakkında görüşmeler sürüyor. Bu kadar önemli bir konuda ideolojiye yer olmamalı. Fikirlerimiz var ancak sağlık en önce gelir. Eğer aşı ilk olarak Rusya'da veya Çin'de üretilirse ve etkili olduğu ortaya koyulursa, aşı almak için bu ülkelerle hemen irtibata geçeriz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Ağustos'ta koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.

Rusya Sağlık Bakanlığı, Sputnik V aşısının gerekli tüm testlerden geçtiğini ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini belirtmişti.

Bakanlık, aşının ilk partisinin cumartesi günü üretildiğini duyurmuştu.