Rusya Enerji Bakanı Novak koronavirüse yakalandı

Blagoveşensk’te Uzak Doğu bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimine yönelik bir hükümet komisyonu toplantısında konuşan Mişustin, Novak’ta koronavirüs tespit edildiğini belirtti.

Mişustin, Novak’a geçmiş olsun dileklerini de iletti.

Novak, hastalığı semptomsuz geçiriyor, bu nedenle uzaktan çalışmaya devam edecek. Rus Bakan yarın video konferans yoluyla OPEC + toplantısına katılacak.